Gela piange Paolo Crocetta: storico protagonista della vita pubblica cittadina
Aveva 82 anni. Tante battaglie per il suo quartiere Settefarine.
Gela. È morto all’età di 82 anni Paolo Crocetta, figura storica della politica locale e punto di riferimento per il quartiere Settefarine. Per diversi mandati è stato consigliere comunale, distinguendosi per un impegno costante e concreto a favore della comunità.
Fratello dell’ex sindaco e presidente della Regione Rosario Crocetta e del senatore Salvatore, Paolo ha costruito negli anni un proprio percorso politico e civico, caratterizzato da una forte attenzione ai bisogni del territorio. È stato presidente del comitato di quartiere Settefarine e consigliere del distretto scolastico, ruoli attraverso i quali ha contribuito allo sviluppo sociale e infrastrutturale della zona.
Negli anni ’80 si è fatto promotore di importanti battaglie per migliorare le condizioni del quartiere Settefarine, lavorando per la realizzazione di strade, reti fognarie e illuminazione pubblica, interventi che hanno segnato una svolta per l’area.
La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità gelese, che oggi ricorda un uomo impegnato e vicino ai cittadini.
I funerali si terranno lunedì alle ore 16 nella Chiesa Madre.