Danneggiò auto dell'ex e della compagna per sette volte: minacce e stalking, donna patteggia

L'ex venne minacciato anche nel parcheggio attiguo alla bioraffineria di contrada Piana del Signore, dove la cinquantaquattreenne si fece trovare, secondo gli investigatori, con una busta contenente liquido infiammabile

Gela. Nell'arco di tre mesi, lo scorso anno, danneggiò per sette volte le auto di una coppia, residente nella zona prossima al centro storico, forando continuamente i pneumatici, accanendosi sulla carrozzeria – in un caso arrivando a formare la scritta “sposi” - e gettando vernice su una moto, di proprietà del suo ex che intanto aveva iniziato una relazione con un'altra donna. Per una cinquantaquatrenne è arrivato il patteggiamento. La difesa, con il legale Angelo Greco, ha avanzato la richiesta che è stata accolta dal giudice, con l'avallo della procura. Un anno e tre mesi di reclusione: a tanto ammonta l'entità della condanna definita. L'ex venne minacciato anche nel parcheggio attiguo alla bioraffineria di contrada Piana del Signore, dove la cinquantaquattreenne si fece trovare, secondo gli investigatori, con una busta contenente liquido infiammabile. L'imputata, inoltre, in un'altra occasione avrebbe minacciato e aggredito la convivente dell'ex. Un quadro complessivo che ha indotto all'avvio delle indagini e al procedimento penale conclusosi con il patteggiamento. L'ex e la sua compagna, presi di mira dall'imputata, denunciarono, seguendo il procedimento, assistiti dal legale Salvo Macrì.