Terremoto alla Nissa, Di Napoli vicino alle dimissioni: Di Gaetano in pole

Pomeriggio rovente al Marco Tomaselli. Il tecnico litiga in campo con un dirigente e l'allenamento viene interrotto. In serata potrebbero già arrivare le dimissioni dell'allenatore. Piacciono anche Zeman e Boscaglia.

Gela. Clima pesante in casa Nissa. Non bastava la sconfitta interna con l'Acireale e le conseguenti dimissioni del presidente Luca Giovannone. Nel pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico Lello Di Napoli ha avuto un alterco con un dirigente (pare il team manager Alessandro Bonanno), tant'è che gli stessi giocatori sarebbero intervenuti per sedare gli animi carichi di tensione. Risultato? Di Napoli vicinissimo alle dimissioni e Nissa alla ricerca del sostituto. In pole Ciccio di Gaetano (sarebbe un ritorno) ma non sono da escludere Karel Zeman ed il sogno Roberto Boscaglia, che portò la Nissa dall'Eccellenza alla serie D.

Di sicuro il clima non è sereno in casa biancoscudata ed anche il silenzio di Giovannone preoccupa e non poco. Domani è prevista una assemblea dei soci.