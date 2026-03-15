Lauretta lascia FDI e aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci

Lo storico dirigente di destra ha abbandonato il partito della Meloni per approdare al movimento del generale Vannacci.

Gela. Lo storico dirigente di destra, Damiano Lauretta, ha scelto il movimento di Roberto Vannacci. Ufficiale la sua adesione a Futuro Nazionale, che si sta formando anche in provincia di Caltanissetta.

E’ stato lo stesso Lauretta ad annunciare il suo passaggio al movimento politico del generale Vannacci e l’addio a Fratelli d’Italia. “Provengo dal MSI, ne sono stato dirigente giovanile e di partito, a tutti i livelli, ho ricoperto cariche pubbliche, desidero vivere i miei ideali senza compromessi e non rinnegando il mio passato. Voglio continuare ad essere un uomo libero”. Sono state queste le sue parole nello spiegare la decisione e nel contempo la delusione di certe scelte soprattutto in ambito nazionale del partito della Meloni.