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Lauretta lascia FDI e aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci

Lo storico dirigente di destra ha abbandonato il partito della Meloni per approdare al movimento del generale Vannacci.

A cura di Fabrizio Parisi Fabrizio Parisi
15 marzo 2026 11:23
Lauretta lascia FDI e aderisce a Futuro Nazionale di Vannacci -
Politica
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Gela. Lo storico dirigente di destra, Damiano Lauretta, ha scelto il movimento di Roberto Vannacci. Ufficiale la sua adesione a Futuro Nazionale, che si sta formando anche in provincia di Caltanissetta.

E’ stato lo stesso Lauretta ad annunciare il suo passaggio al movimento politico del generale Vannacci e l’addio a Fratelli d’Italia. “Provengo dal MSI, ne sono stato dirigente giovanile e di partito, a tutti i livelli, ho ricoperto cariche pubbliche, desidero vivere i miei ideali senza compromessi e non rinnegando il mio passato. Voglio continuare ad essere un uomo libero”. Sono state queste le sue parole nello spiegare la decisione e nel contempo la delusione di certe scelte soprattutto in ambito nazionale del partito della Meloni.

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