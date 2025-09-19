Trovati i fondi per giocare, Messina-Gela potrà rivivere i fasti della serie C

Partito il bonifico di 10.000 euro che consente ai giallorossi di poter giocare. Tornano i tifosi in curva con l'uscita di Sciotto. Il Gela cerca ulteriori certezze.

Gela. Il clima è surreale e potrebbe distrarre. Quanto sta accadendo in queste ore a Messina rischia di mettere in secondo piano un derby che torna dopo tantissimi anni. Gela e Messina non si affrontano dai fasti della serie C, tanto, troppo tempo. Per i giallorossi si è materializzato il terzo fallimento societario in trent’anni e solo il grande cuore dei suoi tifosi non ha portato ad ammainare bandiera già adesso.

Di certo c’è che la partita al Franco Scoglio si giocherà ed è prevista una buona cornice di pubblico. Perchè le società falliscono, i tifosi mai. Grazie al bonifico di diecimila euro partito ieri sera il Messina potrà scendere in campo grazie alla quota di 10mila euro consegnata dalla Società Cooperativa Calcio Messina, formata da appassionati prima che commercianti e imprenditori.

Sono loro che hanno voluto rassicurare lo staff tecnico al "Marullo" per salutare la squadra e incoraggiarla verso l’impegno contro il Gela. Poco prima della seduta, i soci si sono intrattenuti anche con mister Pippo Romano. L’esercizio provvisorio autorizzato fino al 5 ottobre potrebbe non bastare ma si sta facendo di tutto per trovare i soldi per continuare e salvare la stagione.

Messina e Gela ci arrivano con lo stesso score: quattro punti in due partite, frutto di un pareggio ed una vittoria. In casa con l’Athletic Palermo e la Sancataldese per i peloritani, con Savoia e Ragusa per il Gela. Pippo Romano ed il ds Giovanni Martello hanno già compiuto un mezzo miracolo sportivo. Il 30 agosto non c’era manco il magazziniere ed aver costruito una rosa di 22 giocatori in meno di una settimana ha dell’incredibile. Ecco perché, malgrado l’handicap dei 14 punti (oggi 10) e le difficoltà gestionali, quella del Franco Scoglio potrebbe rivelarsi una trappola. Le questioni extra campo non debbono distrarre Maltese e compagni. Ma in questo Cacciola, ben navigato, saprà catechizzare i suoi calciatori. I tifosi della curva del Messina torneranno allo stadio dopo l'uscita di scena di Sciotto.

Designata la terna arbitrale: Gabriele Zangara di Catanzaro, collaborato da Domenico Zappino e Raffaele Trapasso di Vibo Valentia.