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Incidenti sul lavoro, operaio 31enne muore schiacciato da un muletto a Catania

Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso.

A cura di Redazione Redazione
26 maggio 2026 18:59
Incidenti sul lavoro, operaio 31enne muore schiacciato da un muletto a Catania -
Sicilia
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CATANIA (ITALPRESS) – Tragedia oggi prima delle 13 in contrada Giancata nella Zona Industriale di Catania dove un operaio di 31 è morto schiacciato da un muletto. Sul posto gli agenti della Questura di Catania, il personale sanitario e i Vigili del Fuoco. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono ancora in corso.

– Foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).

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