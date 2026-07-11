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Maturità, 100 e lode per Benedetta Maria Raniolo

Per Benedetta si apre adesso una nuova fase del proprio percorso accademico: proseguirà gli studi all’Università degli Studi Kore di Enna, pronta ad affrontare con entusiasmo le nuove sfide universitarie.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
11 luglio 2026 11:18
Maturità, 100 e lode per Benedetta Maria Raniolo -
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Attualità
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Gela. Si conclude con il massimo dei voti il percorso scolastico di Benedetta Maria Raniolo, studentessa del Liceo Linguistico “Elio Vittorini” di Gela, che ha conseguito il diploma di maturità con 100 e lode.

Un risultato che premia l’impegno, la costanza e la dedizione dimostrati nel corso dei cinque anni di studi e rappresenta un importante traguardo personale e formativo.

Per Benedetta si apre adesso una nuova fase del proprio percorso accademico: proseguirà gli studi all’Università degli Studi Kore di Enna, pronta ad affrontare con entusiasmo le nuove sfide universitarie.

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