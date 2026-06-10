Estate a rischio per le scorte di sangue e plasma: l’appello della L.A.T.E a donare

L’Associazione L.A.T.E. “Maurizio Nicosia” lancia un appello ai cittadini a donare per garantire cure, interventi chirurgici e trasfusioni salvavita ai pazienti che ne hanno bisogno ogni giorno.

Gela. Con l’arrivo dell’estate torna l’emergenza legata alla carenza di sangue e plasma, una criticità che ogni anno mette sotto pressione il sistema trasfusionale e rischia di compromettere l’assistenza sanitaria a migliaia di pazienti. Il calo delle donazioni dovuto alle vacanze e alle alte temperature coincide infatti con un fabbisogno che resta costante, rendendo sempre più difficile garantire scorte adeguate negli ospedali. In vista della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14 giugno, l’Associazione L.A.T.E. “Maurizio Nicosia” richiama l’attenzione sull’urgenza di donare, sottolineando come il sangue rappresenti una risorsa insostituibile per numerose terapie e interventi salvavita. La disponibilità di sangue è fondamentale per i pazienti affetti da talassemia, che necessitano di trasfusioni regolari e continuative durante tutto l’anno, ma anche per chi deve sottoporsi a interventi chirurgici, affrontare cure oncologiche, gestire emergenze traumatiche o ricevere trattamenti medici complessi. Ogni diminuzione delle scorte rischia di avere ripercussioni dirette sull’organizzazione sanitaria e sulla continuità delle cure.

«Per una persona con talassemia il sangue non rappresenta un bisogno occasionale, ma una necessità costante. Tuttavia, le trasfusioni sono essenziali anche per moltissimi altri pazienti. Per questo è indispensabile mantenere alta l’attenzione sulla donazione, soprattutto nei mesi estivi, quando il numero dei donatori tende a diminuire», evidenzia l’associazione.

L’allarme riguarda anche il plasma, componente fondamentale per la produzione di farmaci utilizzati nel trattamento di numerose patologie croniche e rare. Incrementare le donazioni significa quindi contribuire non solo all’autosufficienza trasfusionale, ma anche alla disponibilità di medicinali indispensabili per migliaia di persone. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue diventa così un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un gesto semplice ma decisivo. Donare sangue e plasma significa garantire cure, interventi e terapie a chi ne ha bisogno ogni giorno, evitando che le carenze estive possano trasformarsi in un’emergenza ancora più grave.

L’appello della L.A.T.E. “Maurizio Nicosia” è rivolto a tutti i cittadini idonei: programmare una donazione nelle prossime settimane può contribuire concretamente a mantenere adeguate le scorte e a tutelare il diritto alla salute di migliaia di pazienti.