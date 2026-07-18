Grande festa per la 20ª Sagra della Torta al Grest “Estagio’ 2.0" di Santa Maria di Betlemme

L’evento ha coinvolto l’intera comunità parrocchiale, con la presenza delle famiglie dei circa 400 bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 anni, protagonisti del Grest estivo e dei 150 animatori.

Gela. Una serata di gioia, condivisione e partecipazione ha segnato la 20ª edizione della Sagra della Torta, tradizionale appuntamento del Grest “Estagio’ 2.0” nella parrocchia Santa Maria di Betlemme. L’evento ha coinvolto l’intera comunità parrocchiale, con la presenza delle famiglie dei circa 400 bambini e ragazzi, dai 6 ai 13 anni, protagonisti del Grest estivo.



Un ruolo fondamentale è stato svolto dai 150 animatori, che con entusiasmo, passione e spirito di servizio hanno accompagnato ogni attività, offrendo ai più piccoli un’esperienza di crescita umana e cristiana.



Il tema di quest’anno, “Bella Frà”, ha accompagnato bambini e ragazzi in un percorso ispirato a San Francesco d’Assisi, in occasione dell’anniversario francescano. Attraverso giochi, laboratori, riflessioni e momenti di preghiera, i partecipanti hanno riscoperto il valore della fraternità, del rispetto per gli altri e della gioia di vivere il Vangelo nella quotidianità.



Durante tutto il mese del Grest, ogni venerdì sera la parrocchia si è trasformata in un luogo di festa aperto a tutta la comunità. Sul palco si sono alternati i 400 bambini, suddivisi in squadre per fasce d’età, che hanno presentato spettacoli, canti, balli e rappresentazioni ispirati, di settimana in settimana, a temi diversi legati al percorso educativo del Grest. Serate molto partecipate, che hanno visto famiglie, volontari e parrocchiani condividere momenti di allegria e riflessione, dimostrando come il Grest non sia soltanto un’attività estiva, ma un’autentica esperienza di comunità e di evangelizzazione.



Sempre presente il parroco don Angelo Ventura, che ha seguito con affetto e vicinanza ogni momento del Grest, incoraggiando bambini, animatori e famiglie. La sua presenza costante ha rappresentato un segno concreto dell’attenzione della parrocchia verso le nuove generazioni.



La 20ª Sagra della Torta, con il contributo delle tante famiglie che hanno preparato dolci e collaborato all’organizzazione, ha arricchito il mese intenso di attività, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate parrocchiale. Un traguardo importante che testimonia vent’anni di impegno, collaborazione e servizio, con l’obiettivo di educare i più giovani attraverso il gioco, la fede e la bellezza dello stare insieme.