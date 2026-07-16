Inchiesta "The wall", difese hanno concluso: decisione a settembre anche per i patteggiamenti

Questa mattina, i difensori degli imputati, finiti al centro dell'inchiesta “The wall”, hanno esposto le relative conclusioni a supporto dei loro assistiti

Gela. La decisione del gup del tribunale di Caltanissetta, sia per le posizioni degli imputati giudicati con il rito abbreviato sia per quelle dei coinvolti che hanno optato per il patteggiamento, è prevista a settembre. Questa mattina, i difensori degli imputati, finiti al centro dell'inchiesta “The wall”, hanno esposto le relative conclusioni a supporto dei loro assistiti. Si tratta degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. I pm della Dda di Caltanissetta, che coordinarono l'inchiesta sul presunto ruolo del gruppo Rinzivillo nel traffico di droga, nelle scorse settimane avevano chiesto quattro anni per Claudio Rino Di Leo, tre anni e tre mesi per Emanuele Del Noce e due anni e due mesi per Luigi Belviso e Raffaele Belviso. Richieste di condanna pure per i gelesi Antonino Raitano (due anni e undici mesi), Sergio Messana (un anno e dieci mesi) e Maria Martina Grillo (un anno e un mese). Gli imputati gelesi sono rappresentati dagli avvocati Davide Limoncello e Filippo Spina. Secondo la Dda nissena, sulla base delle iniziali contestazioni, l'attività sarebbe andata avanti sotto l'egida del clan Rinzivillo: il riesame ha però escluso la contestazione mafiosa. Gli altri imputati, con in testa l'avvocato Grazio Ferrara, ritenuto il riferimento vero per la droga e per le armi, hanno avanzato richiesta di patteggiamento, in attesa che il gup del tribunale nisseno possa pronunciarsi. Davanti al giudice, ci sono inoltre il cittadino albanese Elvis Ziu (considerato il tramite per ingenti affari di droga nel nord Italia), Giovanni Rinzivillo e Alessandro Peritore (ritenuti a loro volta in contatto con altri presunti fornitori), Osvaldo Bocchieri, Nunzio Caci, Giuseppe Emmanuello, Angelo Lorefice, Alì Messaoudi, Salvatore Morello, Flavio Nicastro, Giuseppe Nicastro, Daniele Nocera, Arnaldo Peritore, Luigi Rinzivillo, Vincenzo Tilaro e Michele Tomasella. Sono assistiti dagli avvocati Giuliano Sorrentino, Carmelo Brentino, Rosario Prudenti, Giovanni Restivo, Domenico Trinceri, Dino Milazzo, Salvo Macrì, Salvatore Vitale, Vittorio Basile, Flavio Sinatra, Giuseppe Barba, Carmelo Tuccio, Ennio Condorelli, Giuseppe Cascino, Cristina Alfieri, Martina Petrantoni, Valerio Vianello Accorretti e Boris Pastorello.