Gela al lavoro per il ritorno in patria di Ferrigno: si tratta anche per la permanenza di Tuccio

Delineato lo staff tecnico e dirigenziale, il Gela lavora per allestire la squadra in vista della prossima stagione.

Gela. Inizia la programmazione estiva in casa Gela Calcio. Non sono ancora arrivate le prime ufficialità legate al gruppo squadra ma la dirigenza sta lavorando per diversi giocatori.

Il nome più caldo nella lista dei desideri biancazzurra è quello del figliol prodigo Andrea Ferrigno, retrocesso l’anno scorso in Eccellenza con la Sancataldese al termine di un’annata parecchio sfortunata. Classe ‘01, il difensore potrebbe indossare per la prima volta la maglia della squadra della sua città dopo diverse esperienze lontano da casa. Santa Maria, Nuova Igea Virtus, Licata e Vis Artena le altre squadre in cui ha militato. A soli 25 anni, Ferrigno vanta già oltre cento esperienze nella massima serie dilettantistica. Imponente fisicamente e bravo tecnicamente, potrebbe soddisfare i requisiti del Gela.

Si lavora anche per la riconferma di Vincenzo Tuccio. L’esterno gelese era stato tra i primi giocatori contattati da Lo Bianco, con cui l’accordo era già stato raggiunto. Il cambio ai vertici della dirigenza, però, ha cambiato le carte in tavola. Cammarata ha contattato l’ex Ragusa e Akragas, ma restano ancora alcuni dettagli da definire.

Il Gela sta facendo un tentativo anche per “El Tato” Diaz, reduce da una stagione da sei marcature complessive iniziata con la Nissa e terminata con il Fasano. Quella precedente, sempre in biancoscudato, si è aggiudicato lo scettro della classifica marcatori del girone I con diciotto reti. L’ultima non è sicuramente stata la sua miglior annata ma le sue qualità offensive non si discutono, e i numeri parlano per lui. A 34 anni compiuti, Diaz cerca una nuova sfida e non è da escludere che possa ripartire proprio da Gela. Da valutare però il costo dell’operazione, se alla portata del club di Melfa o meno.

Tra i giocatori che hanno attirato l’interesse del Gela ci sarebbero anche Ousman Bojang e Mamadou Diaw, reduci da una lunga avventura al Niscemi. I due giocatori sono stati richiesti da Fabio Comandatore e si sta lavorando per dargli la chance di confrontarsi con la massima serie dilettantistica sotto la guida di un tecnico che conoscono particolarmente bene.

È stato contattato dai biancazzurri anche Angelo Rechichi, ma sembra essere sul punto di sposare il progetto rossoblù del Milazzo. La chiamata di Giovanni Martello avrebbe convinto il difensore ex Acireale, che oggi pare a un passo dal club mamertino.

Tra gli altri calciatori dello scorso anno, il Gela vorrebbe trattenere Sbuttoni, Colace e Teijo, mentre non trovano conferme i ritorni dei vari Petta, Giacomarro e Giuliano. Fattibile, invece, la riconferma di Aperi.

Nelle prossime ore, sono attese ulteriori novità di mercato. Il Gela è ormai pienamente immerso nel vivo della programmazione estiva e la dirigenza sta lavorando per allestire la rosa, con l’obiettivo di portare in città calciatori ritenuti funzionali al progetto.