Indagine Cefpas, domiciliari per il parlamentare Ars FI Gallo Afflitto: interdizione per altri coinvolti

L'inchiesta sul Cefpas di Caltanissetta

Caltanissetta. Arresti domiciliari disposti dal gip del tribunale di Caltanissetta per il parlamentare Ars Riccardo Antonio Gallo Afflitto nell'inchiesta su presunti casi di corruzione al Cefpas. La misura è stata eseguita dai poliziotti della squadra mobile nissena, insieme al servizio centrale operativo e con la collaborazione delle squadre mobili di Siracusa, Palermo e Agrigento. Interdizione per altri indagati, il direttore Cefpas Roberto Sanfilippo, il dirigente generale Asp Agrigento Giuseppe Capodieci, i funzionari Cefpas Gioacchino Pontillo e Maria Luisa Zoda, il funzionario regionale Vincenzo Raitano: per loro scatta la sospensione dall'esercizio di pubblici uffici pee un anno. Per il medico Salvatore Giambelluca la sospensione è per sei mesi. Il legale rappresentante della società Sice srl Pietro Tirone è stato sottoposto al divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno. Per Capodieci l'iniziale ipotesi corrutiva è stata riqualificata dal gip in quella di aver ricevuto denaro "o altra utilità" nell'esercizio delle proprie funzioni. Per la posizione di Pontillo, il gip ha ritenuto sussitere i presupposti per il concorso morale e materiale nella corruzione tra Gallo Afflitto e Sanfilippo per la sua nomina a esperto giuridico-amministrativo del Cefpas.