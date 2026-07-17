Gli iscritti al Collegio dei Geometri di Caltanissetta rieleggono in blocco il Consiglio uscente. Confermati Tomasella, Oliva, Panzica e Cortese.

Caltanissetta - Gli iscritti al Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Caltanissetta hanno scelto la continuità. Con un voto plebiscitario è avvenuta la rielezione in blocco dell'intero Consiglio Direttivo uscente.

A seguito dell'insediamento, le cariche sono state ufficialmente confermate: Salvatore Tomasella alla Presidenza, Giuseppe Santo Oliva come Vice Presidente, Calcedonio Panzica nel ruolo di Segretario e Michele Gioacchino Cortese come Tesoriere. Completano il team i consiglieri Massimo Gianmichele Emma, Salvatore Calogero Ladduca e Fabio Ezio Minardi.

"Questa riconferma di squadra - ha dichiarato il Presidente Tomasella - rappresenta un forte attestato di stima, ma anche una grande responsabilità. Continueremo a lavorare con trasparenza, puntando su formazione continua, sostegno ai giovani e dialogo con le istituzioni".

Il nuovo mandato sarà dedicato alle sfide della digitalizzazione e della transizione green, con l'obiettivo di ribadire il ruolo centrale del geometra nello sviluppo e nella sicurezza del territorio nisseno.