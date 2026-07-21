Gela celebra San Giacomo: tre giorni di fede, spettacoli e divertimento

Dopo le funzioni religiose, Piazza San Giacomo ospiterà due serate di spettacolo gratuite

Gela. La città si prepara a festeggiare San Giacomo Maggiore con un ricco programma di iniziative religiose e ricreative in programma dal 23 al 25 luglio. La Parrocchia di San Giacomo, punto di riferimento dell’Area Urbana 2, accoglierà fedeli e cittadini per tre giornate dedicate alla fede, alla condivisione e all’intrattenimento, all’insegna del tema “Con San Giacomo camminiamo nella Fede e nella Speranza!”.



Il Triduo di preparazione sarà presieduto da Don Angelo Strazzanti, con le celebrazioni eucaristiche animate dai gruppi parrocchiali. Il momento culminante sarà la Solenne Celebrazione di sabato 25 luglio alle 19:30 in onore del Santo Patrono.



Dopo le funzioni religiose, Piazza San Giacomo ospiterà due serate di spettacolo gratuite: giovedì 23 luglio spazio ai bambini con gonfiabili, animazione, bolle di sapone, popcorn e zucchero filato, mentre venerdì 24 luglio andrà in scena il cabaret con Adriano Canonico e Mariuccia Cannata.



L’iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione Comunale, punta a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare i quartieri di San Giacomo, Loco Barone, Borgo e Sant’Ippolito, invitando tutta la cittadinanza a partecipare ai festeggiamenti.