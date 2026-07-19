Autostrada Gela-Siracusa, mozione in aula: "Priorità collegamento con aeroporto Comiso"

Il tema sarà al centro di una mozione, presentata su iniziativa del consigliere dem Giuseppe Fava

Gela. L'eterna incompiuta per eccellenza, l'autostrada Gela-Siracusa, nel tratto locale, torna oggetto di disamina istituzionale. Domani sera, nel corso della seduta di question time del consiglio comunale, il tema sarà al centro di una mozione, presentata su iniziativa del consigliere dem Giuseppe Fava. Il vicesindaco (autosospesosi in seguito alle recenti vicende legate ai toni eccessivi usati verso i consiglieri di opposizione Sara Cavallo e Antonella Di Benedetto), ha ottenuto l'assenso e le firme di altri esponenti sia di maggioranza sia di opposizione. Stando alla mozione, il completamento della Gela-Siracusa dovrà avvenire dando priorità al tratto che collega Gela all'aeroporto di Comiso. Inoltre, all'amministrazione comunale si chiederà di avviare tutte le necessarie interlocuzioni istituzionali per costituire un tavolo permanente con tutti i Comuni del territorio. Non è la prima volta che Fava pone la questione del completamento di un'arteria viaria che diverrebbe strategica nel sistema, piuttosto fragile, delle infrastrutture del territorio. Da poco, il governo regionale ha dato il via libera al passaggio ad Anas dell'asse attrezzato ex Asi che andrà rifunzionalizzato e messo in sicurezza. In base alla mozione, diventa essenziale guardare ai collegamenti verso l'aeroporto di Comiso, di fatto quello che può dare un supporto ulteriore a Gela. Non sarà semplice fare breccia nei programmi di un governo regionale che non pare avere tra i punti imminenti da valutare quello del completamento dell'infinita Gela-Siracusa.