Gela, è l'ora delle firme: Ceesay, Camilleri e Ferrigno a un passo

Le prime ufficialità sono ormai imminenti: il centrocampista Winston Razel Ceesay e i gelesi Enzo Camilleri e Andrea Ferrigno sono a un passo dalla firma.

GELA. Ad otto giorni dall'inizio della preparazione, fissata allo stadio "Vincenzo Presti", in casa Gela tutto sembra fermo. In realtà è un silenzio che nasconde un'intensa attività di mercato. La società sta lavorando su numerose trattative ma ha scelto la linea della prudenza, evitando annunci prematuri che potrebbero complicare le operazioni.

Da domani, però, si dovrebbe iniziare a mettere tutto nero su bianco. Su almeno tre nomi, infatti, sembrano non esserci più dubbi. Lo hanno lasciato intendere, pur senza sbilanciarsi, il direttore sportivo Marco Cammarata, il tecnico Fabio Comandatore e gli stessi calciatori interessati. Manca soltanto l'ufficialità, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

I primi acquisti dovrebbero essere il centrocampista Winston Razel Ceesay, classe 2000, reduce dall'esperienza con il Termoli in Serie D, e i due gelesi Enzo Camilleri, difensore classe 1992 proveniente dal Crema, e Andrea Ferrigno, 25 anni, svincolato dopo l'ultima stagione con la Sancatalese.

Winston Razel Ceesay porta con sé un bagaglio importante di esperienza tra Serie C e Serie D. Nel corso della carriera ha vestito le maglie di Termoli, Troina, Licata, Rotonda, Trapani e Brindisi, distinguendosi per qualità tecniche, dinamismo e capacità di costruzione del gioco. Potrebbe formare la mediana insieme a Tejio, qualora il centrocampista accettasse di ridimensionare le proprie richieste economiche per il rinnovo.

In difesa il Gela punta sull'esperienza di Enzo Camilleri, che dopo le esperienze con Crema, Virtus Bergamo, Folgore Caratese, Imolese e Messina potrebbe finalmente tornare a giocare nella sua città. Accanto a lui ci sarà anche Andrea Ferrigno, centrale adattabile anche al ruolo di braccetto, che avrebbe trovato rapidamente l'intesa con il club.

Sul fronte delle altre trattative si allontanano invece Giuliano e Giacomarro, le cui richieste economiche sono considerate troppo elevate. Il primo potrebbe approdare al Siracusa di Gaspare Cacciola, mentre il secondo è destinato alla Reggina. Sbuttoni potrebbe restare in Argentina, mentre Angelo Rechichi sarebbe orientato a scegliere il Milazzo anche dopo il chiarimento avuto con un gruppo di ultras gelesi in seguito alla vicenda Acireale.

In attacco appare ormai tramontata la pista che porta a Tato Diaz, ritenuto economicamente irraggiungibile e vista anche la carta di identità. Resta invece aperta la trattativa con Aperi, anche se manca ancora l'intesa sulle cifre. Tra i pali, oltre a Colace, il Gela cerca un portiere under nato nel 2007 o nel 2008. Tuccio sarà confermato, mentre Fabio Comandatore continua a sperare nell'arrivo dal Niscemi di Diaw e Bojang, anche se gli ingaggi di Terranova e Bonaffini rendono più complessa la composizione della rosa.

Nonostante qualche malumore tra i tifosi, la società si dice fiduciosa: molte operazioni sarebbero ormai in fase di definizione.

Sul fronte organizzativo, infine, il sindaco ha convocato una ditta specializzata di Modica per gli interventi sul manto erboso dello stadio "Presti" e la Ghelas per la manutenzione degli spogliatoi. Dal 27 luglio il Gela inizierà ufficialmente a sudare in vista della nuova stagione.