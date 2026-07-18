Maturità d'eccellenza al Vittorini: sei studenti della 5Ds conquistano il massimo dei voti

Giulia La Cognata, che ha conquistato il prestigioso 100 e lode. Hanno invece ottenuto 100/100, anche Ludovica Gallo, Paride Gnoffo, Claudio Burgio, Giorgia Romano e Matteo Giardino

Gela. Il liceo scientifico "Elio Vittorini" di Gela celebra un altro importante traguardo agli Esami di Stato con i brillanti risultati ottenuti dagli studenti della classe 5Ds, che hanno concluso il loro percorso scolastico distinguendosi per impegno, costanza e preparazione.

A guidare il gruppo delle eccellenze è Giulia La Cognata, che ha conquistato il prestigioso 100 e lode, coronando un percorso scolastico di altissimo livello.

Hanno invece ottenuto il massimo dei voti, 100/100, anche Ludovica Gallo, Paride Gnoffo, Claudio Burgio, Giorgia Romano e Matteo Giardino, confermando la qualità della preparazione offerta dall'istituto gelese e l'impegno profuso dagli studenti nel corso dei cinque anni.

Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio per l'intera comunità scolastica del "Vittorini", per i docenti che hanno accompagnato gli studenti nel loro percorso di crescita e per le famiglie, che hanno sostenuto i ragazzi fino al traguardo della maturità.

Per i sei neo diplomati si apre ora una nuova fase della loro vita, tra università e nuove sfide professionali, con un importante bagaglio di conoscenze e competenze costruito tra i banchi del liceo scientifico gelese. I loro risultati testimoniano ancora una volta il valore della scuola e la capacità degli studenti di raggiungere traguardi di assoluta eccellenza grazie a dedizione, sacrificio e passione per lo studio.