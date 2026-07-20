Furti e "spaccate", eseguite dieci misure nel blitz "Gela sicura"
Eseguite le misure. Nelle scorse settimane c'erano stati gli interrogatori preventivi
A cura di Redazione
20 luglio 2026 07:46
Gela. Dieci misure sono state eseguite nel fine settimana nei confronti di altrettanti coinvolti nell'inchiesta "Gela sicura". Sono accusati di essere responsabili di diversi furti e spaccate, a danno di attività commerciali della città. I pm della procura e i poliziotti del commissariato hanno condotto l'attività. Maggiori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in procura, questa mattina, alla presenza del procuratore Salvatore Vella e del dirigente di polizia Emanuele Giunta.