Furti e "spaccate", eseguite dieci misure nel blitz "Gela sicura"

Eseguite le misure. Nelle scorse settimane c'erano stati gli interrogatori preventivi

Gela. Dieci misure sono state eseguite nel fine settimana nei confronti di altrettanti coinvolti nell'inchiesta "Gela sicura". Sono accusati di essere responsabili di diversi furti e spaccate, a danno di attività commerciali della città. I pm della procura e i poliziotti del commissariato hanno condotto l'attività. Maggiori particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in procura, questa mattina, alla presenza del procuratore Salvatore Vella e del dirigente di polizia Emanuele Giunta.