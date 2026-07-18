Rinnovate le cariche sociali alla Inner Wheel, Alessia Romano è la presidente

Confermato ancora una volta il suo impegno attivo pluridecennale attraverso un’azione prospettica di rilievo storico, oltre che etico, per un club service.

Gela. È Alessia Romano la nuova Presidente dell’Inner Wheel club di Gela per l’anno sociale appena iniziato. Presso i locali della Tenuta Berretta, a Mirabella Imbaccari, l’Inner Wheel club di Gela ha confermato ancora una volta il suo impegno attivo pluridecennale attraverso un’azione prospettica di rilievo storico, oltre che etico, per un club service: il rinnovo delle cariche sociali per l’anno 2026/2027, suggellato dal celebre e simbolico passaggio di consegne tra la Presidente entrante e la uscente.

Attraverso la condivisione di una significativa esperienza personale, la Presidente intende intervenire sulla cultura della conquista dello spazio socio-economico, come forza motrice determinante per l’attivazione di un percorso di emancipazione in cui dignità e consapevolezza siano le leve del concreto cambiamento.

Questa visione si lega perfettamente al motto e tema internazionale “Grow & Flourish”, “Crescere e Fiorire”, a cui si ispirerà nello specifico ogni service posto in essere nel nuovo anno sociale che si caratterizzerà “non per fare assistenza, ma per creare opportunità; non per parlare delle donne, ma per agire per le donne: perché nessuna può davvero fiorire se prima non ha le radici dell’autonomia, della dignità e della possibilità di scegliere il proprio futuro”, come evidenzia con chiarezza la Presidente.

A tal proposito, la stessa invoca l’impegno collettivo di tutte le socie a finalizzare le azioni, con un atteggiamento dinamico e proattivo, verso la direzione programmatica delineata, “perché l’Inner Wheel – come chiarisce la Presidente - possa essere un terreno fertile in cui ogni donna possa scoprire il proprio valore, ogni giovane possa costruire il proprio futuro e ciascuna socia possa contribuire a far crescere un’altra donna”.

A coadiuvare la Presidente nella realizzazione degli obiettivi esplicitati sarà il nuovo Direttivo, così composto:

Maria Cristina Raniolo (Vicepresidente)

Maria Grazia Mauro (Past President)

Rossella Russo (Segretaria)

Maria Concetta Interlandi (Tesoriera)

Antonella Aquino (Addetta Stampa)

Angela Tuccio (Addetta ai Servizi Internazionali)

Tiziana Mauro (Addetta Internet)

Graziella Scicolone, Concetta Battaglia, Maria Sonia Morselli, Rosanna Santamaria, Rosalba Trainito e Adele Barranco (Consigliere).

Nell’interazione con le attività del Distretto sarà significativa l’azione di mediazione di Alessia Romano e Maria Ninfa Cassarino (Delegate con diritto di voto) e di Elia Nobile e Sara Morselli (Delegate supplenti).

Sotto questo profilo, l’anno sociale si apre sotto i migliori auspici, grazie alla nomina al Distretto come membro Comitato Espansione di una socia attiva del club Inner Wheel di Gela: Eugenia Romano.