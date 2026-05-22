Al teatro Eschilo il trionfo di “I cento passi” dell’ I.C Don Bosco

Nino Miceli ha voluto sostenere concretamente i giovani protagonisti dell’iniziativa attraverso l’assegnazione di borse di studio.

Gela. Grande emozione al Teatro Eschilo per la presentazione dello spettacolo “I cento passi”, l’opera teatrale con cui l’Istituto Comprensivo Don Bosco ha conquistato il prestigioso palco del Teatro Ariston in occasione della 27ª edizione del GEF – Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla creatività giovanile.

Particolarmente toccante anche il momento musicale inserito nello spettacolo: una canzone scritta dal brigadiere Gianfranco Requedaz, già appartenente al Raggruppamento Operativo Speciale dell’Arma dei Carabinieri. Il brano, interpretato dagli studenti, è stato dedicato al coraggio di Nino Miceli, figura che ha voluto sostenere concretamente i giovani protagonisti dell’iniziativa attraverso l’assegnazione di borse di studio.

L’evento ha celebrato non soltanto una vittoria artistica, ma soprattutto il valore educativo del teatro e della cultura come strumenti di crescita umana e sociale. Gli studenti del Don Bosco hanno dimostrato come talento, studio e sensibilità possano diventare veicolo di messaggi importanti, capaci di lasciare un segno profondo ben oltre il palcoscenico.