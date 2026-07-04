Il richiamo delle radici: i gelesi emigrati scelgono il mare di casa

Mare pulito, spiagge affollate e il ritorno di centinaia di gelesi residenti in Svizzera e Germania

Gela. Gela riscopre la sua vocazione turistica e quest’estate registra un autentico boom di presenze lungo il litorale. La spiaggia dorata e il mare cristallino stanno richiamando migliaia di bagnanti ogni giorno, con un dato che sorprende più di tutti: molti gelesi residenti all’estero scelgono di trascorrere le vacanze proprio nella loro città d’origine.

Sono soprattutto le famiglie che vivono in Svizzera e Germania a tornare ogni estate a Gela, preferendola a molte altre località balneari siciliane. Una scelta dettata non solo dal legame affettivo con la propria terra, ma anche dalla qualità del mare, dall’ampiezza della spiaggia e dalla possibilità di ritrovare parenti e amici.

Bar, lidi, ristoranti e attività commerciali registrano un aumento degli incassi, mentre il lungomare si anima fino a tarda sera. Molti visitatori sottolineano come Gela abbia ancora grandi margini di crescita nel settore turistico, grazie a un patrimonio naturale e culturale che merita di essere valorizzato. Il mare, premiato per la sua limpidezza, rappresenta oggi uno dei principali punti di forza della città.

L’auspicio è che questo trend positivo possa consolidarsi negli anni, trasformando Gela in una meta sempre più apprezzata non solo dai residenti che tornano dall’estero, ma anche da turisti provenienti da tutta la Sicilia e dal resto d’Italia. Un segnale importante per l’economia locale e per l’immagine della città, che sembra finalmente riscoprire il proprio potenziale turistico.