“Scalinata dei Tucarù”, un’opera di inclusione, colori e consapevolezza

Il progetto coinvolge i Tucarù della Cooperativa Carpe Diem e punta a creare non soltanto un intervento artistico, ma anche un’esperienza partecipativa aperta alla cittadinanza, alle famiglie, ai giovani e alle associazioni del territorio.

Gela. Una scalinata che diventa simbolo, un’opera collettiva che si trasforma in messaggio sociale, un progetto che utilizza colori, simboli e partecipazione per parlare di inclusione e consapevolezza. Nasce così “Scalinata dei Tucarù – Work in Progress”, iniziativa dedicata al tema dell’autismo e alla valorizzazione delle unicità attraverso l’arte condivisa. L’evento, che prenderà il via il 4 e 5 giugno ,rappresenta molto più di un semplice intervento artistico urbano: vuole essere un percorso simbolico in cui ogni gradino assume un significato preciso, trasformandosi in un passo verso una società più attenta, aperta e inclusiva. Al centro del progetto c’è il messaggio racchiuso nello slogan “Diversamente simili”, accompagnato dal simbolo dell’infinito multicolore, ormai universalmente associato alla neurodiversità. Un concetto chiaro: le differenze non devono creare distanze, ma diventare occasione di conoscenza reciproca e crescita collettiva.

Il progetto coinvolge i Tucarù della Cooperativa Carpe Diem e punta a creare non soltanto un intervento artistico, ma anche un’esperienza partecipativa aperta alla cittadinanza, alle famiglie, ai giovani e alle associazioni del territorio. L’obiettivo finale è ambizioso ma semplice allo stesso tempo: costruire una cultura dell’inclusione che non rimanga confinata agli slogan, ma si traduca in azioni concrete e quotidiane.