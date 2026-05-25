Via Corrao Agostino senz’acqua da 5 giorni

L‘ assessore all’emergenza idrica ha contattato Caltaqua per risolvere il problema alla radice.

Gela. Da 5 giorni i residenti della palazzina numero 2 di via Corrao Agostino convivono con una situazione diventata ormai insostenibile: nei rubinetti non arriva acqua e, nonostante le numerose segnalazioni, nessuno sarebbe riuscito finora a fornire spiegazioni chiare o interventi risolutivi. A denunciare il disagio sono alcuni abitanti dello stabile, esasperati da un’emergenza che sta mettendo in seria difficoltà soprattutto anziani e famiglie.

“Abbiamo chiamato più volte, ma praticamente a vuoto – raccontano –Dovevano arrivare i tecnici ma non si è visto nessuno”.

Secondo quanto riferito dai residenti, negli ultimi giorni i serbatoi condominiali si sarebbero riempiti solo a metà, rendendo impossibile garantire il normale utilizzo dell’acqua nelle abitazioni. Una situazione che, con l’arrivo delle alte temperature, rischia di aggravarsi ulteriormente.

Tra i casi più delicati c’è quello di una donna che starebbe vivendo un forte stato di stress poiché affetta da dermatite cronica.

I residenti non sono stati lasciati soli dall’amministrazione. L ‘assessore all’emergenza idrica ha contattato Caltaqua per risolvere il problema alla radice.