Smartphone in spiaggia: ci si rilassa davvero?

Il relax oggi non dipende solo dal luogo in cui ci troviamo, ma dalla capacità di disconnetterci.

Gela. Una volta nella borsa da mare non mancavano il telo, il cruciverba, un libro e i racchettoni. Oggi la prima cosa che si porta in spiaggia è lo smartphone.

In spiaggia il telefono è diventato un compagno quasi inevitabile. Serve per controllare messaggi, ascoltare musica, orientarsi, fotografare il tramonto. Il fenomeno non riguarda solo i più giovani. Secondo osservatori e psicologi, la difficoltà a staccarsi dallo schermo accompagna ormai tutte le età. Anche sotto l’ombrellone, molti alternano momenti di relax a controlli compulsivi delle notifiche, trasformando il tempo libero in una connessione permanente.

C’è poi il peso dei social network. La spiaggia non è più soltanto un luogo da vivere, ma spesso anche da raccontare. Foto, video e storie diventano parte dell’esperienza, al punto che per alcuni il momento sembra contare meno della sua pubblicazione. Il rischio è quello di guardare il mare attraverso il display, invece che con gli occhi. Eppure cresce anche il desiderio opposto: quello di una pausa digitale. Sempre più persone scelgono di lasciare il telefono nello zaino per qualche ora, riscoprendo il piacere di leggere, parlare, nuotare o semplicemente non fare nulla. Un piccolo gesto che, in un’estate iperconnessa, può diventare una forma concreta di benessere.

Forse la vera notizia è proprio questa: il relax oggi non dipende solo dal luogo in cui ci troviamo, ma dalla capacità di disconnetterci. In spiaggia, come altrove, il lusso più raro potrebbe essere tornare presenti.