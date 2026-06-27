Medi Care lancia un progetto di assistenza domiciliare in città

L’inaugurazione è stata l’occasione per presentare ufficialmente il progetto e gli obiettivi della nuova sede

Gela. La cura trova una nuova casa nel territorio nisseno. È stata inaugurata questa mattina, nell’Auditorium delle Mura Federiciane del plesso Santa Maria di Gesù a Gela, la nuova sede operativa di Medi Care, cooperativa di servizi socio-assistenziali che da quarant’anni opera nel settore dell’Assistenza Domiciliare Integrata. Con sede principale a Ragusa, Medi Care amplia così la propria presenza anche nella provincia di Caltanissetta, mettendo a disposizione un servizio rivolto alle persone fragili, agli anziani e ai pazienti che necessitano di cure sanitarie e assistenziali direttamente nella propria abitazione. "Essere presenti in questo territorio significa investire in una comunità ricca di energie sociali, culturali e associative. L’Assistenza Domiciliare Integrata non rappresenta soltanto un servizio sanitario, ma una concreta forma di prossimità", ha sottolineato la presidente della cooperativa, Pinuccia Raniolo. L’inaugurazione è stata l’occasione per presentare ufficialmente il progetto e gli obiettivi della nuova sede, chiamata a diventare un punto di riferimento per tutto il territorio provinciale. «La cura trova casa anche nel Nisseno», ha evidenziato il socio fondatore e coordinatore dei servizi socio-sanitari, Nello Aprile, ribadendo la volontà della cooperativa di costruire una rete capace di garantire continuità assistenziale e vicinanza alle famiglie. All’incontro hanno preso parte anche il senatore Pietro Lorefice, l’assessore ai servizi sociali Valeria Caci, la presidente del consiglio Paola Giudice e il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano, che hanno sottolineato l’importanza di rafforzare i servizi territoriali e di rendere sempre più accessibili le cure domiciliari, considerate oggi uno degli strumenti fondamentali per rispondere ai bisogni di una popolazione sempre più anziana e fragile. L’apertura della sede rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita di Medi Care, che punta a rafforzare la sanità di prossimità attraverso un modello assistenziale fondato sulla presa in carico della persona e sul lavoro integrato tra professionisti sanitari e servizi sociali.