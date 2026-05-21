Oplàb porta in scena “Indovina chi recita stasera?”,

L’ingresso sarà gratuito. L’iniziativa è organizzata da Oplà – Laboratorio di Teatro Educativo con il supporto degli sponsor del territorio.

Gela. Il laboratorio di teatro educativo Oplàb porta in scena lo spettacolo di fine anno “Indovina chi recita stasera?”, in programma il 22 maggio alle ore 19 al Teatro Eschilo. Protagonisti saranno i piccoli attori del terzo anno Baby, impegnati in una commedia brillante tra principesse, re, fate madrine e una compagnia teatrale pronta a trasformare una festa reale in un caos divertente e imprevedibile.

Sul palco saliranno Aliotta Annachiara, Cidonelli Tancredi, Comandatore Miranda, Di Stefano Villari Matilde, Giocolano Alessandro, Landolina Agnese, Maganuco Fernanda, Minardi Giordana, Morello Francesco, Pulici Matilde, Puccio Greta, Tandurella Alessandro e Ventura Aurora.

L’ingresso sarà gratuito. L’iniziativa è organizzata da Oplà – Laboratorio di Teatro Educativo con il supporto degli sponsor del territorio.