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Maturità 2026, altre quattro centiste al Vittorini

Le quattro studentesse rappresentano un esempio di eccellenza e testimoniano la qualità del percorso formativo offerto dall’istituto.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
11 luglio 2026 18:23
Maturità 2026, altre quattro centiste al Vittorini -
Attualità
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Gela. Grande soddisfazione per il Liceo “Elio Vittorini”, che festeggia quattro brillanti risultati agli Esami di Stato. Hanno conseguito il prestigioso 100 e lode Miriam Schiano e Odette Febe La Riva, entrambe della classe 5CL del Liceo Linguistico, insieme alla compagna Ilary Vella, anch’essa della 5CL che ha raggiunto il traguardo del 100 su 100.

Ludovica Di Dio Paolello, della classe 5B ha ottenuto il 100 e lode alla maturità 2026

Un traguardo che premia anni di impegno, costanza e dedizione allo studio, rendendo orgogliosi docenti, famiglie e l’intera comunità scolastica. Le quattro studentesse rappresentano un esempio di eccellenza e testimoniano la qualità del percorso formativo offerto dall’istituto.

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