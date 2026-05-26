Premio “Livatino, Saetta, Costa": prestigioso riconoscimento per la professoressa Martorana

Docente oggi in pensione, ha insegnato per tanti anni alla scuola media “Romagnoli” e all’istituto tecnico commerciale Sturzo di Gela.

Gela. C’è anche la professoressa Angela Martorana tra i premiati del XXXI Premio internazionale “Livatino, Saetta, Costa”, riconoscimento dedicato alla legalità e all’impegno sociale, consegnato questa mattina a Perugia nella suggestiva Sala dei Priori.

Presidente del Circolo ARCI Arcobaleno di Racalmuto e dirigente di ARCI Agrigento, Angela Martorana ha ricevuto la pergamena per il lavoro svolto nel corso degli anni nel mondo della scuola e dell’associazionismo, diventando un punto di riferimento nel territorio racalmutese.

Docente oggi in pensione, ha insegnato per tanti anni alla scuola media “Romagnoli” e all’istituto tecnico commerciale di Ragioneria, lasciando un ricordo importante in generazioni di studenti grazie alla passione educativa e all’attenzione verso i temi della legalità e della crescita sociale.

Parallelamente all’attività scolastica, Angela Martorana si è distinta anche nel mondo del volontariato e dell’impegno civile attraverso il Circolo ARCI di Racalmuto, promuovendo iniziative culturali, incontri dedicati alla legalità e momenti di sensibilizzazione sociale. Importante anche il suo contributo nell’ospitare diverse tappe della Carovana Antimafia, manifestazione simbolo dell’impegno contro le mafie e per la diffusione della cultura della giustizia.

Un riconoscimento meritato per una donna che, con discrezione e determinazione, ha dedicato gran parte della propria vita alla scuola, ai giovani e al sociale, rappresentando un esempio positivo per tutta la comunità.