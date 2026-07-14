Quotidiano di Gela

Tanguera Cabaret torna con Massimo Spata: nuova serata di comicità

Martedì 14 luglio salirà sul palco del Tanguera Village di Gela uno dei comici più apprezzati dal pubblico dell’Isola.

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
14 luglio 2026 10:23
Tanguera Cabaret torna con Massimo Spata: nuova serata di comicità -
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Gela. Dopo il successo del primo appuntamento con Sasà Salvaggio, il Tanguera Cabaret è pronto ad accogliere un nuovo protagonista della comicità siciliana. Martedì 14 luglio salirà sul palco del Tanguera Village di Gela Massimo Spata, tra i comici più apprezzati dal pubblico dell’Isola.

L’evento promette una serata all’insegna delle risate, tra sketch, improvvisazione e intrattenimento dal vivo, in una location che punta a confermarsi tra i principali punti di riferimento dell’estate gelese.

Per chi desidera vivere l’esperienza completa sarà possibile partecipare alla formula cena-spettacolo, con diversi menù a base di pesce, carne o pizza disponibili prima dell’inizio del cabaret. L’organizzazione rende noto che i posti riservati alla cena-spettacolo sono soltanto 60 e la prenotazione è obbligatoria.

Per assistere allo spettacolo il costo del biglietto è di 20 euro, mentre i posti nelle prime due file sono disponibili al prezzo di 25 euro.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando Roberto al 388 902 4101 o Maurizio al 340 671 9179.

Dopo l’entusiasmo registrato nella serata inaugurale, gli organizzatori si aspettano ancora una grande partecipazione di pubblico.

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