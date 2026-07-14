Tanguera Cabaret torna con Massimo Spata: nuova serata di comicità

Martedì 14 luglio salirà sul palco del Tanguera Village di Gela uno dei comici più apprezzati dal pubblico dell’Isola.

Gela. Dopo il successo del primo appuntamento con Sasà Salvaggio, il Tanguera Cabaret è pronto ad accogliere un nuovo protagonista della comicità siciliana. Martedì 14 luglio salirà sul palco del Tanguera Village di Gela Massimo Spata, tra i comici più apprezzati dal pubblico dell’Isola.



L’evento promette una serata all’insegna delle risate, tra sketch, improvvisazione e intrattenimento dal vivo, in una location che punta a confermarsi tra i principali punti di riferimento dell’estate gelese.



Per chi desidera vivere l’esperienza completa sarà possibile partecipare alla formula cena-spettacolo, con diversi menù a base di pesce, carne o pizza disponibili prima dell’inizio del cabaret. L’organizzazione rende noto che i posti riservati alla cena-spettacolo sono soltanto 60 e la prenotazione è obbligatoria.



Per assistere allo spettacolo il costo del biglietto è di 20 euro, mentre i posti nelle prime due file sono disponibili al prezzo di 25 euro.



Le prenotazioni possono essere effettuate contattando Roberto al 388 902 4101 o Maurizio al 340 671 9179.



Dopo l’entusiasmo registrato nella serata inaugurale, gli organizzatori si aspettano ancora una grande partecipazione di pubblico.