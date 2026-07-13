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Al Gala del club Nautico la prima volta del "Timone rosa", premiate tre donne di successo

La scelta di aprire una finestra importante su donne di successo, nello scenario locale e non solo, è stata pienamente condivisa dal direttivo del Nautico

A cura di Redazione Redazione
13 luglio 2026 08:41
Al Gala del club Nautico la prima volta del "Timone rosa", premiate tre donne di successo - Il direttivo del Nautico ha consegnato i riconoscimenti
Il direttivo del Nautico ha consegnato i riconoscimenti
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Attualità
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Gela. Per la prima volta guidato da una donna, il presidente Savina Catalano, il club Nautico, nel corso della serata di gala di sabato, ha celebrato anche un'altra prima volta, quella del premio “Timone rosa”, assegnato a tre donne che si sono distinte nell'ambito imprenditoriale. Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani di Maria Grazia Di Francesco Brunetti, ceo&founder dell'azienda “Casa Grazia”, di Valentina Melfa, alla guida della società “Meic costruzioni”, e a Roberta Incardona, vicepresidente dell'associazione “Banco digitale” e dal 2017 promotrice del canale social “Praticante mamma”. La scelta di aprire una finestra importante su donne di successo, nello scenario locale e non solo, è stata pienamente condivisa dal direttivo del Nautico, presieduto da Savina Catalano e che annovera inoltre il vicepresidente Giuseppe Ferrara, il segretario Eleonora Melilli, il tesoriere Sandro Di Bartolo, il delegato alla cultura Ilenia Greco, il direttore responsabile per lo sport Ennio Greco e il direttore artistico Giovanni Di Mauro.

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