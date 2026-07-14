CGIL in piazza per la raccolta firme su sanità e appalti

. Al centro della campagna le proposte di legge di iniziativa popolare su sanità pubblica e appalti. Presenti la segretaria generale Rosanna Moncada e tutti i segretari di categoria della Cgil provinciale.

Gela. Ha preso il via questa mattina, davanti all’ingresso dell’ospedale Vittorio Emanuele, il banchetto organizzato dalla Cgil Caltanissetta nell’ambito della campagna nazionale di raccolta firme per le proposte di legge di iniziativa popolare dedicate alla sanità pubblica e alla riforma degli appalti. All’iniziativa hanno partecipato la segretaria generale della Cgil Caltanissetta, Rosanna Moncada, insieme a tutti i segretari generali delle categorie della Cgil, che hanno incontrato cittadini, lavoratori e utenti dell’ospedale per illustrare i contenuti delle due proposte legislative e promuovere la partecipazione alla raccolta firme.

La prima proposta punta a rafforzare il Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di garantire una sanità pubblica, universale e di qualità, assicurando il diritto alla salute per tutti i cittadini. La seconda è invece dedicata al sistema degli appalti, con la richiesta di norme che favoriscano maggiore trasparenza, qualità e sicurezza, contrastando il massimo ribasso, lo sfruttamento del lavoro e i fenomeni corruttivi.

La scelta di allestire il primo banchetto proprio davanti al presidio ospedaliero cittadino vuole richiamare l’attenzione sulle criticità che interessano il sistema sanitario e sull’esigenza di investire nei servizi pubblici e nelle condizioni di lavoro del personale. Nel corso della mattinata numerosi cittadini si sono fermati per chiedere informazioni e sottoscrivere le proposte di legge, condividendo con i rappresentanti sindacali le preoccupazioni legate al futuro della sanità e del lavoro.

La giornata di mobilitazione proseguirà anche nel pomeriggio con un secondo appuntamento, in programma alle 19 ai Muretti di Macchitella, dove la Cgil continuerà la raccolta firme e il confronto con la cittadinanza.