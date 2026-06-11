1° posto al festival “Josè Cardinale”, il comune ospita il saggio in piazza e premia gli studenti

In piazza Dante 60 studenti hanno emozionato con le grandi colonne sonore del cinema. L’orchestra, premiata al concorso nazionale “Jose Cardinale” con il primo posto e un punteggio di 98 su 100

Butera. Una piazza gremita, applausi e tanta emozione hanno fatto da cornice al saggio di fine anno dell’orchestra dell’Istituto Comprensivo Gela e Butera, plesso di Butera. In piazza Dante, davanti a un vero e proprio bagno di folla, gli studenti hanno regalato al pubblico una serata all’insegna della musica, della passione e del talento.

Un appuntamento particolarmente significativo per l’orchestra scolastica, reduce da un importante traguardo nazionale: gli alunni hanno conquistato il primo premio nella categoria orchestre al concorso nazionale “Jose Cardinale”, ottenendo un prestigioso punteggio di 98 su 100.

Sul palco si sono esibiti circa 60 giovani musicisti, protagonisti di un repertorio coinvolgente dedicato alle grandi colonne sonore del cinema e delle serie televisive. Il pubblico ha potuto ascoltare brani celebri come le musiche de “Il buono, il brutto, il cattivo”, “Braveheart”, “Stranger Things” e “Pirati dei Caraibi”, eseguiti con energia e grande preparazione.

Un risultato che premia il lavoro degli studenti, ma anche la professionalità e la dedizione dei docenti che hanno accompagnato il percorso musicale: Giuseppe Milia per la chitarra, Elisabetta Gancitano per il flauto traverso, Davide Farruggia e Ivana Stella per il clarinetto, e Valeria Vitello per il pianoforte.

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni al progetto musicale, l’amministrazione comunale ha consegnato una targa celebrativa all’orchestra, riconoscendo l’impegno, la costanza e il valore educativo della musica all’interno del percorso scolastico.

Una serata che ha raccontato non solo un successo artistico, ma anche il valore della scuola come luogo di crescita, collaborazione e scoperta dei talenti. A Butera la musica è diventata ancora una volta un momento di unione per tutta la comunità.