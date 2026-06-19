“Uè – eventi urbani”, prende il via con l’inaugurazione del playground artistico alle benedettine

Nell’area dell’ex convento delle Benedettine è stato inaugurato il nuovo playground di basket 3 contro 3, arricchito da un’opera di street art

Gela. Con l’inaugurazione del nuovo playground di basket 3 contro 3 nell’area dell’ex convento delle Benedettine ha preso ufficialmente il via la quarta edizione del Festival “Uè – Eventi Urbani”, la manifestazione promossa dal Civico 111 che fino a sabato animerà il centro storico con incontri, arte urbana, laboratori e momenti di confronto dedicati alla rigenerazione urbana.

L’apertura del festival è stata preceduta dal primo talk ospitato nel cortile dell’ex convento, spazio che torna a essere il cuore della manifestazione dopo l’esperienza della scorsa edizione. Proprio alle soalle dell’immobile è stato creato il nuovo campo da basket 3vs3, inserito in un contesto già caratterizzato dai murales realizzati negli anni precedenti e destinato a diventare un luogo di aggregazione e socialità per i giovani. Protagonista dell’intervento è Francesco Barrera, un' artista già conosciuto in città per l’opera “Semper” realizzata in via Pisa.

L’edizione 2026 del festival ruota attorno al tema “Radicanza. Pratiche di continuità urbana”, scelto per sottolineare la volontà di proseguire il percorso avviato negli anni scorsi attraverso la valorizzazione degli spazi pubblici e il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità. Il programma del festival prevede tre giornate ricche di appuntamenti rivolti a grandi e piccoli, tra workshop, talk, attività educative e momenti di approfondimento dedicati alla sostenibilità, all’abitare e alla cura degli spazi urbani.