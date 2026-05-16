Studenti bulgari ospiti di Euroform, esperienze a confrontro attraverso l'Erasmus

Un’esperienza che ha permesso ai ragazzi di conoscere non solo nuovi metodi di apprendimento, ma anche la cultura siciliana e il calore dell’accoglienza gelese

Gela. La sede locale di Euroform si conferma sempre più aperta all’Europa e allo scambio culturale grazie al progetto Erasmus promosso in collaborazione con Promimpresa. Per una settimana le aule dell’istituto hanno accolto un gruppo di studenti provenienti dalla Bulgaria, protagonisti di un’esperienza formativa intensa e coinvolgente all’insegna dell’integrazione, della pratica e della condivisione. Gli studenti ospiti hanno avuto l’opportunità di vivere la scuola in maniera diversa rispetto alla classica didattica teorica, partecipando ad attività pratiche, laboratori e momenti di confronto diretto con docenti e studenti del territorio. Un’esperienza che ha permesso ai ragazzi di conoscere non solo nuovi metodi di apprendimento, ma anche la cultura siciliana e il calore dell’accoglienza gelese. Durante la permanenza, i giovani partecipanti hanno preso parte a percorsi educativi pensati per valorizzare competenze professionali, creatività e lavoro di squadra. Le attività si sono svolte in un clima dinamico e multiculturale, favorendo lo scambio linguistico e umano tra studenti italiani e bulgari.