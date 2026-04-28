Niscemi, dopo il buio della frana i 50 mila della sagra per un nuovo inizio

La sagra dopo la frana

Niscemi. La 44ª Sagra del Carciofo di Niscemi si è chiusa con un significato che va ben oltre la tradizione gastronomica. Per Niscemi, questa edizione rappresentava infatti la prima grande manifestazione pubblica dopo l’evento franoso che lo scorso gennaio ha colpito il territorio, lasciando segni tangibili non solo sul paesaggio ma anche sul tessuto sociale della comunità. Sin dall’apertura, l’atmosfera è stata diversa dal solito: meno euforia superficiale, più partecipazione consapevole. Tra gli stand dedicati al carciofo — simbolo identitario e risorsa economica locale — si respirava un senso diffuso di ripartenza. Produttori, artigiani e visitatori hanno trasformato la sagra in un’occasione per ritrovarsi, sostenersi e dimostrare che, nonostante le difficoltà, la comunità resta viva e determinata. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Massimiliano Conti, ha sottolineato più volte il valore simbolico dell’evento. Non solo promozione del prodotto tipico, ma anche segnale concreto di resilienza. In questo senso, la sagra ha funzionato come una vetrina per rilanciare l’immagine di Niscemi, attirando visitatori e riportando attenzione sul territorio in un momento delicato. Proprio le conseguenze dell’evento franoso hanno imposto limitazioni logistiche e richiesto un’organizzazione più attenta alla sicurezza e alla gestione dei flussi. Il bilancio complessivo appare positivo. La partecipazione è stata significativa e il coinvolgimento dei produttori locali ha confermato il ruolo centrale della sagra nella valorizzazione del carciofo di Niscemi. Più che un semplice evento, questa 44ª edizione si è configurata come un momento di passaggio: dalla gestione dell’emergenza a una fase di ricostruzione, anche simbolica. La sfida, ora, sarà trasformare questo slancio in un percorso duraturo. La prossima edizione dovrà consolidare quanto costruito, migliorare gli aspetti organizzativi e continuare a raccontare una comunità capace di reagire. Per Niscemi, la sagra del carciofo non è stata solo una festa, ma un segnale chiaro: ripartire è possibile, insieme.