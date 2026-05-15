A Butera Bobbylaus torna libero: il cane simbolo di Piazza Europa torna nel suo quartiere

Determinante è stata la decisione del sindaco Giovanni Zuccalà che, confrontandosi con l’Asp veterinaria e accogliendo la proposta avanzata dai volontari di Butera, ha autorizzato la reimmissione del cane sul territorio.

Butera. Dopo tre lunghi mesi trascorsi nel canile Dog Village, Bobbylaus è finalmente tornato libero nel suo territorio, il quartiere Piazza Europa di Butera, dove è cresciuto ed è conosciuto da tutti. Il cane era stato prelevato in seguito ad alcune segnalazioni e trasferito nella struttura, in attesa di una decisione sul suo futuro. Durante la permanenza nel canile, Bobbylaus è stato vaccinato, microchippato e sterilizzato, oltre ad essere sottoposto ad una accurata valutazione da parte di veterinari comportamentalisti. L’esito della perizia ha confermato ciò che tanti cittadini già sapevano: Bobbylaus è un cane dolcissimo, buono e assolutamente non pericoloso. Determinante è stata la decisione del sindaco Giovanni Zuccalà che, confrontandosi con l’Asp veterinaria e accogliendo la proposta avanzata dai volontari di Butera, ha autorizzato la reimmissione del cane sul territorio.

“Oggi Bobbylaus è finalmente felice e libero, sotto la tutela dei volontari che continueranno a prendersi cura di lui”, spiegano con soddisfazione gli stessi volontari, che per mesi hanno seguito da vicino la vicenda. Una storia a lieto fine che dimostra come collaborazione, sensibilità e amore per gli animali possano fare la differenza.