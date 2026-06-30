Soccorso in mare, simulato un annegamento: in azione elicottero e unità navali

Durante l’esercitazione sono stati impiegati tutti i mezzi di soccorso, tra cui elicottero e motovedetta della Guardia Costiera, mentre il CISOM ha effettuato dimostrazioni di primo soccorso sulla spiaggia.

Gela. È stata una mattinata intensa tra prevenzione, esercitazione e soccorso quella che si è tenuta oggi presso il club vela della città grazie all’’importante iniziativa dedicata alla cultura della sicurezza in mare, organizzata dalla Guardia Costiera di Gela, dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) – Gruppo di Gela, con il patrocinio del Comune di Gela e la collaborazione di Gela Med.

Il momento centrale della giornata è stato rappresentato dalla spettacolare esercitazione di soccorso in mare, durante la quale sono stati impiegati tutti i principali mezzi operativi a disposizione per le emergenze marittime. In azione un’unità navale della Guardia Costiera, impegnata nelle operazioni di recupero dei naufraghi, supportata dall’elicottero che ha sorvolato l’area simulando le procedure di ricerca, individuazione e assistenza dall’alto, dimostrando il perfetto coordinamento tra i diversi assetti di soccorso.

Le operazioni hanno simulato un’emergenza reale, evidenziando la rapidità d’intervento e la sinergia tra equipaggi navali, personale aeronautico e soccorritori specializzati, elementi fondamentali per garantire la salvaguardia della vita umana in mare.

Parallelamente, il personale del CISOM ha realizzato una dimostrazione di primo soccorso sanitario sulla spiaggia, illustrando le corrette manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo delle tecniche salvavita, coinvolgendo il pubblico in un momento formativo di grande interesse.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla prevenzione, con un incontro informativo durante il quale sono state illustrate le principali norme dell’Ordinanza di Sicurezza Balneare e i comportamenti da adottare per vivere il mare in sicurezza durante la stagione estiva.