Il gelese Davide Morreale trionfa al Premio Moda di Matera

Lo stilista ha guadagnato una doppia vittoria e titolo di vincitore assoluto

Matera. È il fashion designer gelese Davide Morreale il protagonista assoluto della 15ª edizione del Premio Moda, il concorso internazionale dedicato ai nuovi talenti della moda, svoltosi l’8 luglio 2026 a Matera. Lo stilista ha conquistato una prestigiosa doppietta, aggiudicandosi sia la sezione Cinema “Brigitte Bardot” sia la sezione Alta Moda, ottenendo così il riconoscimento di vincitore assoluto della manifestazione.

L’edizione 2026 del concorso ha visto confrontarsi 18 designer provenienti da Italia, Serbia, Armenia e Francia. I partecipanti si sono suddivisi in otto concorrenti per la sezione prêt-à-porter e dieci per la sezione Alta Moda, presentando una capsule collection composta da quattro creazioni ispirate a un tema liberamente scelto, oltre a un quinto look dedicato al tributo cinematografico all’icona francese Brigitte Bardot.

La manifestazione si è svolta tra Piazza Vittorio Veneto e il CineTeatro Guerrieri di Matera, dove le collezioni sono state presentate nel corso di una sfilata davanti a una qualificata giuria composta da dieci professionisti del settore, tra giornalisti, couturier ed esperti di moda. A presiedere la giuria è stato lo stilista Gianni Cirillo.

Al termine della serata, Davide Morreale è stato premiato per entrambe le categorie in cui era in gara, un risultato che gli ha consentito di imporsi come il designer più premiato dell’intera competizione.

Per la sezione prêt-à-porter il riconoscimento è stato assegnato a Dorotea Susic, mentre la sezione Cinema prêt-à-porter è stata vinta da Jessica Cavarischia.

Tra i protagonisti della manifestazione anche un altro rappresentante di Gela, Antonino Kevin Tuccio, che ha preso parte al concorso portando il proprio contributo creativo in una competizione dal respiro internazionale.

Il successo di Davide Morreale rappresenta un importante traguardo personale e, allo stesso tempo, un motivo di orgoglio per la città di Gela, che vede uno dei suoi giovani talenti affermarsi in uno dei concorsi italiani dedicati alla valorizzazione della creatività e dell’alta moda emergente.