Confronto su sviluppo sostenibile, ambiente, salute e legalità

Il Vicariato promuove un convegno aperto alla cittadinanza

Gela. Un momento di riflessione e confronto sui temi dello sviluppo sostenibile, della tutela ambientale, della salute pubblica e della legalità. È questo l’obiettivo del convegno dal titolo “Sviluppo sostenibile, ambiente, salute e legalità”, promosso dal Vicariato di Gela, che si terrà giovedì 11 giugno 2026 alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della Chiesa San Giovanni Battista di Gela.

L’iniziativa, voluta dal vicario foraneo don Luigi Petralia, nasce con l’intento di coinvolgere istituzioni, professionisti, associazioni e cittadini in un dialogo sui temi che maggiormente incidono sul futuro del territorio gelese. Ambiente, salute, sviluppo economico e rispetto della legalità rappresentano infatti questioni centrali per la crescita sostenibile della comunità.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela. Seguiranno gli interventi dei relatori: Dott.ssa Daniela Cafà, presidente dell’Associazione Acli “Le Nuvole”; Avv. Viviana Altamore e Ing. Giuseppe Lo Faso, membri dell’Osservatorio della Legalità; On. Giacomo Rizzo, deputato regionale e componente della Commissione Territorio e Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana; e On. Francesco Scionti, assessore all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana.Le conclusioni saranno affidate allo stesso assessore Scionti.

L’appuntamento si propone come un’occasione di approfondimento e partecipazione civica, in un territorio che da anni affronta sfide complesse legate alla sostenibilità ambientale, alla tutela della salute e alla promozione della cultura della legalità. Un confronto che punta a favorire una maggiore consapevolezza collettiva e a individuare percorsi condivisi per lo sviluppo del territorio.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.