Primo successo per la giornata ecologica dell' Area 9

Cittadini e volontari hanno partecipato alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia del territorio. Presenti anche il CISOM con screening gratuiti per la salute e la LIPU con attività di sensibilizzazione ambientale dedicate alla tutela della natura .

Gela. Per un weekend il territorio di Gela è stato protagonista di una significativa iniziativa dedicata all’ambiente, alla salute e alla partecipazione civica. L’“Area Urbana 9” ha promosso una giornata ecologica che ha coinvolto cittadini, volontari e associazioni in un momento concreto di cura e sensibilizzazione del territorio.

Numerosi cittadini hanno aderito all’iniziativa, contribuendo alla pulizia di una zona particolarmente frequentata durante il periodo estivo e spesso bisognosa di maggiore attenzione e tutela.

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di promuovere il rispetto dell’ambiente attraverso piccoli gesti concreti, dimostrando come la collaborazione tra residenti e associazioni possa incidere positivamente sul decoro urbano e sulla qualità della vita collettiva.

Importante anche la presenza del CISOM, che ha offerto gratuitamente attività di screening sanitario, con misurazione della pressione arteriosa e della glicemia, oltre a momenti informativi dedicati alla prevenzione e alla salute. Un servizio molto apprezzato dai partecipanti, che ha aggiunto all’iniziativa anche una dimensione sociale e sanitaria.

A dare il proprio contributo è stata inoltre la LIPU, impegnata in attività di sensibilizzazione ambientale legate alla tutela della natura, della biodiversità e della nidificazione. Attraverso momenti informativi e confronto con i cittadini, l’associazione ha ribadito l’importanza della salvaguardia degli ecosistemi locali e della protezione della fauna.

La giornata ecologica si è trasformata così in un esempio concreto di cittadinanza attiva, capace di unire ambiente, salute e senso di comunità. Un’iniziativa che dimostra come la collaborazione tra associazioni e cittadini possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio gelese.