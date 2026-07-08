La 5BS del Liceo “Elio Vittorini” celebra nove eccellenze alla Maturità

Agli esami di Stato 2026 , brillano gli studenti della 5BS del Liceo Scientifico “Elio Vittorini”

Gela. Grande soddisfazione per la classe 5BS del Liceo Scientifico “Elio Vittorini”, che ha concluso gli Esami di Stato con risultati di assoluto prestigio. Ben cinque studenti hanno conseguito il massimo dei voti, 100/100: Matteo Aldisio, Oscar Migliorisi, Federica Di Simone, Flavia Ferrigno e Francesca Maganuco.

Ancora più prestigioso il traguardo raggiunto da quattro maturandi che hanno ottenuto 100 e lode: Rosario Balsamo, Flavio Di Stefano, Salvatore Pio Mangano e Gabriele Zuppardo.

Un risultato che testimonia l’impegno, la costanza e la preparazione degli studenti, oltre alla qualità del percorso formativo offerto dal liceo e al lavoro svolto dai docenti nel corso del quinquennio. Un finale di percorso che rende orgogliosa l’intera comunità scolastica e rappresenta il miglior augurio per il futuro accademico e professionale dei neo diplomati.