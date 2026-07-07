Sommatino, corruzione e appalti pilotati: ai domiciliari ex sindaco Letizia

Eseguite le misure dai carabinieri

Sommatino. Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di sei soggetti, indagati a vario titolo dei reati di concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l’esercizio della funzione, induzione indebita a dare o promettere utilità. Il provvedimento cautelare, emesso a seguito degli interrogatori preventivi che hanno consentito agli indagati di fornire la propria ricostruzione della vicenda, recepisce le risultanze dell’attività investigativa convenzionalmente denominata “scacco”, avviata dai Carabinieri a seguito diatto intimidatorio subito, la notte del 9 maggio 2024, dal Sindaco pro tempore di Sommatino – quando ignoti esplosero diversi colpi d'arma da fuoco contro la sua autovettura – e sviluppata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta nel periodo luglio 2024 – ottobre 2025, mediante attività tecniche di intercettazione e videosorveglianza, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali, nonchè audizione di persone informate sui fatti. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno fatto emergere l’esistenza di una presunta rete di malaffare radicata all'interno del Comune di Sommatino, svelando dinamiche illecite che spaziavano dalla concussione posta in essere ai danni di piccoli commercianti locali e forestieri fino alla manipolazione delle procedure di affidamento dei grandi appalti pubblici.

I primi elementi emersi dall'attività investigativa riguardano la gestione della "3^ Sagra dell'Agricoltura – Sommatino sei Tu", svoltasi nel novembre 2024. Secondo quanto accertato, il Sindaco, il Vice Sindaco e l'Assessore al Turismo e allo Spettacolo pro tempore dell'ente comunale, abusando sistematicamente delle proprie qualità e dei poteri istituzionali, si sarebbero presentati personalmente presso gli stand e le bancarelle, esigendo dai commercianti e dagli espositori il pagamento in contanti di somme variabili (da 40 a 150 euro al giorno) per garantire l'erogazione dell'energia elettrica e lo svolgimento dell'attività. In caso di rifiuto, i pubblici ufficiali avrebbero prospettato il distacco della corrente elettrica e, implicitamente, ritorsioni o ostacoli futuri nell'organizzazione di successive manifestazioni. In un caso specifico, i titolari di un ristorante locale sarebbero stati costretti a erogare pasti gratuiti per gli amministratori e i loro nuclei familiari in sostituzione della “somma” in denaro. Il giro di contanti illecitamente accumulato nel corso della manifestazione si aggira, da una prima stima, intorno agli 11.000 euro. Il secondo e corposo filone investigativo ha invece svelato la presunta gestione illecita del settore dei Lavori Pubblici del medesimo Comune, che ruotava attorno alla figura del Responsabile pro tempore dell'Area Tecnica (nonché Responsabile Unico del Procedimento). Al funzionario pubblico vengono contestati in sede cautelare plurimo episodi corruttivi:

Lavori di consolidamento del costone roccioso (C.da Sant’Anna): Il geometra comunale avrebbe tentato di indurre un imprenditore edile di Sommatino a versare una maxi-tangente da 50.000 euro a fronte di un appalto complessivo di oltre 981.000 euro. Il reato non si è consumato unicamente per il rifiuto di un imprenditore, tra l’altro destinatario di misura interdittiva per altra ipotesi delittuosa, che ha ritenuto la richiesta economica eccessiva.