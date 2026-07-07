Tre eccellenze al femminile: le prime centiste del Liceo Scientifico Sportivo di Gela scrivono la storia

La classe 5ALSS è la prima dell’indirizzo sportivo ad affrontare l’Esame di Stato, segnando il compimento del primo ciclo di studi di un progetto educativo nato tra mille difficoltà.

Gela. Un risultato che va ben oltre il voto finale. Le studentesse Irene Francesca Minardi, Giulia Ingegnoso e Francesca Romano hanno scritto una pagina importante nella storia del Liceo Scientifico Sportivo di Gela, diventando le prime “centiste” dell’indirizzo. Minardi e Ingegnoso hanno concluso il loro percorso con il prestigioso 100/100, mentre Francesca Romano ha raggiunto il massimo riconoscimento, conseguendo 100 e lode.



Il loro successo assume un valore ancora più significativo perché coincide con un momento storico per la scuola: quella della classe 5ALSS è infatti la prima classe dell’indirizzo sportivo ad affrontare l’Esame di Stato, segnando il compimento del primo ciclo di studi di un progetto educativo nato tra mille difficoltà.



L’indirizzo sportivo era stato inaugurato il 24 settembre 2021, in piena emergenza pandemica.Oggi, a distanza di cinque anni, quella scommessa educativa è diventata una realtà consolidata e vede i suoi primi diplomati raggiungere il traguardo della maturità. Il valore simbolico di questo momento era stato colto già il giorno della prima prova scritta dell’Esame di Stato, quando le nostre telecamere hanno accompagnato l’assessore comunale all’Istruzione, Peppe Di Cristina, che ha voluto portare personalmente il proprio saluto e l’augurio agli studenti della 5ALSS, sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto dalla prima classe del liceo sportivo della città.



Le brillanti performance delle tre diplomate rappresentano il simbolo della qualità del lavoro svolto da studenti, famiglie e docenti, che hanno creduto fin dall’inizio nelle potenzialità del liceo sportivo.



Tra le protagoniste spicca Francesca Romano, già campionessa nazionale, capace di coniugare l’impegno agonistico con un eccellente percorso scolastico fino a conquistare il prestigioso 100 e lode. Un esempio di determinazione, disciplina e talento che incarna pienamente i valori dell’indirizzo sportivo.



Anche Irene Francesca Minardi e Giulia Ingegnoso, entrambe diplomate con 100/100, hanno dimostrato preparazione, costanza e maturità, contribuendo a rendere memorabile il debutto della prima classe del liceo sportivo agli esami di maturità.



Le prime centiste del Liceo Scientifico Sportivo di Gela lasciano così un segno indelebile nella storia della scuola, aprendo la strada alle future generazioni di studenti che, da oggi, potranno guardare a loro come a un esempio di impegno, talento e determinazione.