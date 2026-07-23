Grest BellaFra 2026, sabato il gran finale in piazza San Francesco

Al termine della manifestazione saranno premiate le squadre vincitrici del Grest e dei tornei sportivi, mentre verrà presentato anche il progetto invernale che prenderà il via a settembre con il nuovo anno pastorale.

Gela. Si avvia alla conclusione il Grest 2026 “BellaFra”, organizzato dalla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Gela, che dal 24 giugno ha coinvolto oltre 400 tra bambini e animatori in un intenso percorso di crescita, gioco e condivisione. Il gran finale è in programma sabato 25 luglio. La serata prenderà il via alle 19.30 con la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco don Pasqualino Di Dio, animata dagli animatori e dai grestini. A seguire, dalle 20.30, il palco allestito in piazza San Francesco ospiterà lo spettacolo conclusivo con le esibizioni preparate dai ragazzi durante le settimane di Grest.



Al termine della manifestazione saranno premiate le squadre vincitrici del Grest e dei tornei sportivi, mentre verrà presentato anche il progetto invernale che prenderà il via a settembre con il nuovo anno pastorale.



Le attività del gruppo giovanile parrocchiale, guidato dal viceparroco don Francesco Spinello, proseguiranno anche durante l’estate con il percorso dedicato al “Grest Animatori”, che prevede momenti formativi, ludici e sportivi.



Anche quest’anno il Grest BellaFra si conferma una delle esperienze educative più significative della comunità parrocchiale, capace di offrire ai più piccoli e ai giovani animatori un luogo di crescita umana, spirituale e di autentica condivisione.