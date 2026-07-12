Delia, la musica raccontata attraverso gli scatti del fotografo gelese Xerra

Sul vinile donato al fotografo, Delia ha scritto una dedica sentita.

Gela. Dopo il successo ottenuto a X Factor, dove ha conquistato il secondo posto, la cantante di Paternò Delia prosegue il suo tour tra concerti e incontri con i fan. Ad accompagnarla nel racconto visivo di questa nuova fase artistica c’è anche il lavoro fotografico che documenta i momenti più significativi delle sue esibizioni.

Dopo la tappa di Palermo, al Ventura, in occasione del firmacopie organizzato da Mondadori, Delia si è esibita a Taormina insieme a Serena Brancale e ai Fiat 131. Il tour proseguirà nelle prossime date di Ragusa e Selinunte.

A suggellare questo percorso è stato anche un gesto di particolare stima: sul vinile donato al fotografo, Delia ha scritto una dedica che recita: «Al super fotografo che ha saputo fotografarmi l’anima», parole che testimoniano il rapporto di fiducia nato durante il lavoro condiviso.

«È un grande onore poter raccontare con le mie fotografie le emozioni e l’energia delle performance di Delia», commenta il fotografo, che rivolge un sentito ringraziamento all’artista e a tutta la produzione di Isola degli Artisti per la fiducia e le opportunità ricevute, che proseguiranno anche nelle prossime tappe del tour.