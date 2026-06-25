L' I.C. Quasimodo” apre le porte alla “Scuola senza zaino”

La scuola diventa aprifila del progetto in città: tre giorni di formazione per i docenti della futura classe prima.

Gela. L’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” apre ufficialmente le porte al modello educativo “Scuola Senza Zaino”, diventando la prima realtà scolastica della città ad avviare questo innovativo percorso didattico. Un importante traguardo che segna l’inizio di una nuova visione della scuola, fondata sull’autonomia degli alunni, sulla responsabilità condivisa e sulla costruzione di ambienti di apprendimento più accoglienti e partecipativi.

Il progetto prenderà il via nel prossimo anno scolastico con una classe prima della scuola primaria che fungerà da classe pilota. Un’esperienza sperimentale che consentirà di introdurre gradualmente il metodo e di valutarne gli effetti sul percorso formativo degli alunni.

Per prepararsi a questa importante sfida educativa, i docenti coinvolti nel progetto hanno partecipato a tre intense giornate di formazione dedicate ai principi e alle pratiche della “Scuola Senza Zaino”.

Durante gli incontri sono stati approfonditi i temi dell’organizzazione degli spazi, della didattica laboratoriale, della cooperazione tra studenti e della valorizzazione delle competenze individuali

«Si tratta di un cambiamento culturale prima ancora che organizzativo – spiegala cofondatrice –L’obiettivo è creare un ambiente in cui ogni bambino possa sentirsi protagonista del proprio apprendimento, sviluppando autonomia, senso di responsabilità e capacità di collaborazione».

Il modello “Scuola Senza Zaino”, nato in Toscana e diffuso oggi in numerose regioni italiane, si basa sui valori dell’ospitalità, della comunità e della responsabilità. Gli alunni lavorano in spazi strutturati e condivisi, utilizzano materiali comuni e partecipano attivamente alla gestione della vita scolastica quotidiana. L’adesione dell’Istituto Comprensivo “Salvatore Quasimodo” rappresenta un segnale di innovazione e apertura verso metodologie educative capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni. La scuola si prepara così a diventare un punto di riferimento per il territorio, aprendo la strada ad altre possibili adesioni al progetto.