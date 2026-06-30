Giulia Minardi e Giuseppe Sartania, dall’I.I.S. “Morselli-Sturzo” i primi centisti in città

I due studenti della classe 5ª A dell’indirizzo Turismo hanno conquistato il massimo dei voti all’Esame di Stato.

Gela. Grande soddisfazione per l’I.I.S. “Morselli-Sturzo” di Gela, dove due studenti della classe 5ª A dell’indirizzo Turismo hanno conquistato il massimo dei voti all’Esame di Stato.

Giulia Minardi e Giuseppe Sartania hanno infatti concluso il loro percorso scolastico con il prestigioso traguardo di 100/100, distinguendosi come i primi due maturandi in città a raggiungere il punteggio massimo in questa sessione d’esame 2026.



Un risultato che premia anni di impegno, costanza e dedizione allo studio, dando lustro non solo ai due studenti, ma anche all’intera comunità scolastica del Morselli-Sturzo. Un successo che rappresenta motivo di orgoglio per docenti, famiglie e compagni di classe e che conferma la qualità del percorso formativo dell’istituto.