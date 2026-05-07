L’ANMI di Gela in visita al sindaco Di Stefano: presentato il nuovo direttivo

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione ed è stato l’occasione per il nuovo gruppo dirigente di illustrare le attività associative e i programmi futuri.

Gela. Visita istituzionale della sezione gelese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia al sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, in occasione dell’insediamento del nuovo direttivo che guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e collaborazione ed è stato l’occasione per il nuovo gruppo dirigente di illustrare le attività associative e i programmi futuri. Nel corso della visita, i rappresentanti dell’ANMI hanno ribadito l’impegno dell’associazione nella promozione dei valori della Marina Militare, della memoria storica e del servizio alla comunità.

Il nuovo direttivo è composto da Orazio Sciascia, presidente; Luigi Nicosia, vicepresidente; Vincenzo Bonfante e Salvatore Ferlante, consiglieri; Dino Giliberto, presidente del collegio dei revisori, e Giacomo Romano, presidente e rappresentante dei soci aggregati.

Il sindaco Di Stefano ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dall’associazione sul territorio, sottolineando l’importanza delle realtà associative che contribuiscono alla crescita civile e sociale della città di GelaGela.