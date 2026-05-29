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Pit bull libero a Caposoprano, ha aggredito un altro cane in un'attività commerciale

La sua presenza non è di certo passata inosservata e c'è stata molta preoccupazione

A cura di Redazione Redazione
29 maggio 2026 22:49
Pit bull libero a Caposoprano, ha aggredito un altro cane in un'attività commerciale -
Gela
Attualità
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Gela. Si è mosso liberamente a Caposoprano, in serata, senza il padrone e aggirandosi lungo la strada, tra passanti e attività commerciali. Un pit bull ha anche aggredito un altro cane, che era con la sua padrona, all'interno di un negozio della zona. La sua presenza non è di certo passata inosservata e c'è stata molta preoccupazione. E' stato immortalato anche in video, diffusi per avvertire della sua presenza.

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