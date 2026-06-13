Torna il grest estivo nelle parrocchie: giochi, amicizia e formazione per i giovani

Tornano i Grest estivi nelle parrocchie cittadine: un mese di giochi, formazione e amicizia per bambini e ragazzi. Un servizio educativo a costi contenuti che sostiene le famiglie e coinvolge giovani animatori preparati già da maggio.

Gela. Con l’arrivo dell’estate tornano nelle parrocchie cittadine i tradizionali Grest, appuntamenti attesi da bambini, ragazzi e famiglie che rappresentano da anni un importante momento educativo, ricreativo e di socializzazione. Fino al 25 luglio numerose comunità parrocchiali sono impegnate nei preparativi per accogliere centinaia di giovani che prenderanno parte alle attività estive.

Il Grest continua a confermarsi una valida alternativa alle lunghe giornate trascorse davanti a smartphone, tablet e videogiochi. Per un mese i partecipanti avranno l’opportunità di vivere esperienze all’aria aperta, partecipare a giochi di squadra, laboratori creativi, momenti formativi e attività sportive, creando relazioni di amicizia che spesso continuano anche negli anni successivi.

Un ruolo fondamentale è svolto dagli animatori, giovani volontari che dedicano tempo ed energie all’organizzazione delle attività. Proprio per questo, già dal mese di maggio è iniziato il percorso di formazione rivolto ai ragazzi dai 13 anni in su che desiderano mettersi al servizio della comunità durante il periodo estivo. Gli incontri formativi permettono agli animatori di acquisire competenze educative e organizzative utili per accompagnare i più piccoli nelle varie attività.

Tra le realtà più attive vi è la Parrocchia San Francesco, che continua con determinazione il proprio impegno nonostante non possa più utilizzare i locali di Orto Fontanelle. La comunità parrocchiale sta infatti lavorando per garantire comunque un’esperienza educativa e coinvolgente ai ragazzi che prenderanno parte al Grest.

Importante anche l’attenzione alla sicurezza. Presso la Parrocchia Santa Lucia, lunedì 15, il CISOM terrà un corso formativo dedicato al primo soccorso, con particolare attenzione al ruolo del testimone di emergenza e alle corrette procedure da adottare in caso di necessità. Un’iniziativa che arricchisce ulteriormente il percorso di preparazione degli operatori e dei volontari coinvolti nelle attività estive.

I Grest rappresentano un concreto sostegno alle famiglie. A fronte dell’aumento dei costi dei campus estivi e delle attività private, le parrocchie richiedono generalmente soltanto una piccola quota di partecipazione destinata a coprire le spese per il materiale e l’organizzazione. Una scelta che consente a molte famiglie di offrire ai propri figli un’esperienza educativa di qualità, accessibile e ricca di valori.